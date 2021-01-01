الداخلية توجه باعتقال مطلقي العيارات النارية في إحتفالات رأس السنة

2021/01/01 | 00:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجهت وزارة الداخلية، أجهزتها الأمنية باعتقال مطلقي العيارات النارية في إحتفالات رأس السنة الجديدة.

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