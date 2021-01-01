كوسرت رسول يهنئ بحلول العام الجديد

2021/01/01 | 00:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني شعب اقليم كوردستان بحلول العام الجديد.

وقال السيد كوسرت رسول علي في برقية تهنئة يوم الخميس 31/12/2020، انه يهنئ شعب اقليم كوردستان فردا فردا بحلول العام الجديد، معربا عن امانيه في ان يكون العام الجديد فرصة لاستعادة الثقة بين القوى السياسية والمواطنين، والعمل يدا بيد لتجازو الازمة وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وصرف رواتب الموظفين.

PUKmedia / خاص

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