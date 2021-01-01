محدث- الأسهم الأمريكية تسجل إغلاقاً قياسياً..و

2021/01/01 | 00:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في ختام تعاملات اليوم الخميس، لتحقيق مكاسب سنوية في أكثر الأعوام تقلباً في التاريخ الحديث.

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