أول لقاح يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية

2021/01/01 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن موافقتها للاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي عملت "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية على تطويره.

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