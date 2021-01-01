بالفيديو.. وفاة طفل برصاصة طائشة أثناء الإحتفال برأس السنة شرقي بغداد

2021/01/01 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفي طفل يبلغ 11 عاماً برصاصة طائشة أثناء الاحتفال برأس السنة الجديدة 2021 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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