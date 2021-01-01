2021/01/01 | 01:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق يلتهم فندقاً وسط كركوك ليلة راس السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/01 | 01:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم فندقاً وسط كركوك ليلة راس السنة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يلتهم فندقاً وسط كركوك ليلة راس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).