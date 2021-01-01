رسائل العام الجديد 2021- إلى الأجيال الجديدة - تحرروا من تاريخكم - عبدالجواد سيد

2021/01/01 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد سوف أكتفى هذا العام برسالة واحدة ، أوجهها إلى الأجيال الجديدة من أجيال الشرق الأوسط، من العراق إلى المغرب ، ومن تركيا إلى إيران وأتباعها ، رسالة واحدة بصيغة المفرد ، كيف يمكنك أن تنهى هذه المأساة ، وتعيش فى سلام مع نفسك ومع العالم ، تستغل ثرواتك وتتقدم ، وتجعل من أوطانك أوطاناً صالحة للحياة ، بدلا من الهجرة والغربة والتشرد ، الإجابة بسيطة لكنها صعبة ، تخلص من تاريخك ، تاريخك ليس عظيماً ولامجيداً ......





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