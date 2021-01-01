2021/01/01 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم الخدمة السرية الأميركية بإجراء بعض التغييرات بشأن العملاء التابعين لها ضمن مهمة التفاصيل الرئاسية لحماية الرئيس المنتخب، جو بايدن، لمخاوف لدى حلفائه من أن يكون بعض العناصر الحاليين متحالفين سياسيا مع الرئيس دونالد ترامب، وفقا لمصادر أطلعت صحيفة "واشنطن بوست" على التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خوفا من ميولهم السياسية.. تغييرات في عناصر الخدمة السرية المرافقة لبايدن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خوفا من ميولهم السياسية.. تغييرات في عناصر الخدمة السرية المرافقة لبايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).