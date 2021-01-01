العراق...تفجير يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في السماوة

2021/01/01 | 03:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي قرب السماوة....

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