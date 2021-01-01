الى أن أذهب اليكِ - اسماء محمد مصطفى

2021/01/01 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماء_محمد_مصطفى ـ أسماء محمد مصطفى(الى روح ابنتي الباسلة ، المُلهمة ، الرسامة سماء الأمير في عالمها الأجمل من عالمنا)تعالي اليّ خصلة شمس من وراء غيمات الشوق ..



فقد تساقط من رأسي عشبٌ كثير ..



ولم يعد في حقل العقل سوى فزاعة تحمي سنابل الذكريات من مناقير النسيان .ثمة صندوق ذكرى زرعته قربها..



فتحته للمدى الماطر ، كي تتصاعد صورك منه شموساً ..



فإن صادفك حصان قوس قزح ، امتطيه وتعالي ، حيث ستكون الفر ......





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