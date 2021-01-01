عن زمن اليأس والعدل بطعم الخل - جواد بولس

2021/01/01 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس كي تكتب ما لا تعيشه يجب ان تكون شاعرًا او بائع اساطير في زمن صارت فيه الرصاصة ابنة الواقع الكبرى واخت المجازات البعيدة.



اعتذر من القراء لانني ساكتب من وحي اليأس كما تجلّى في ثنايا عام ولّى وكما أحسه عائدًا في نبض عام يهلّ؛ وللحالمين أترك ما سيقوله قوس قزح لأسوار عكا وما سيرويه النبيذ للعاصفة.من قال أننا في غاب، ونحن لا نعيش وفق قوانين الغاب المعروفة وبدون حكمة الدم في صراعات بقاء نزلائه الضرور ......





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