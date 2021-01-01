الحياة لعبة وهذه قوانينها | 1 - إسلام بحيري

2021/01/01 | 03:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إسلام_بحيري في الغرب حالياً هناك يقظة روحية تقوم على فهم حقيقة الإنسان الروحانية وقدرته المطلقة على تحقيق ما يريد، وأن منبع ذلك ينطلق من كونه صورة إلهية متصلة بالكون كله، ولذلك يطلقون على الله لفظة "الكون" قاصدين بها المخلوقات جميعاً وعلى رأسها الإنسان.



ويطلقون عليه أيضاً لفظة "الوعي “consciousness وأحياناً يسمونه النفس الكلية (التي يتقاسمها ويشترك فيها نفوس البشر الجزئية جميعاً).وتعتبر صيحة "قانون الجذب ......





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