السلطات الأميركية تحذر مواطنيها من

2021/01/01 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها من "مستوى مرتفع جدا من كوفيد-19 في كوريا الشمالية"، في الوقت الذي تنفي فيه الأخيرة وجود أي إصابات على أراضيها.

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