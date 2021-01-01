2021/01/01 | 04:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير مالية مقاطعة أونتاريو الكندية، رود فيليبس، الخميس، استقالته من منصبه، عقب اعتراض شعبي واجه صورة نشرها أظهرت مخالفته لتعليمات الإغلاق المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "نيوز توك" المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة وزير كندي بعد مخالفته إجراءات مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة وزير كندي بعد مخالفته إجراءات مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).