"سوبر مان" القطري يستعد لاستعراض قدراته في السعودية

2021/01/01 | 05:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات المتسابق القطري في رالي "داكار"، ناصر العطية، مستعدا للمشاركة بالنسخة الثانية من السباق على أراضي السعودية، بعد اتباع نظام تدريب صارم للتحضر للمنافسة.

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