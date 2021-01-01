الكاظمي: التجاوزات على الدولة العراقية مرفوضة بكل أشكالها

2021/01/01 | 05:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، على رفضه التجاوزات على الدولة العراقية بكل أشكالها، لافتا إلى أن عام 2020 كان عاما صعبا على العراق وعلى العالم ...

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