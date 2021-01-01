استقالة وزير المال في مقاطعة كندية بسبب قضائه عطلة في الخارج بظل انتشار كوفيد-19

2021/01/01 | 05:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوتاو-(أ ف ب) – قدّم رود فيليبس، وزير المال في أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا في كندا والتي أُعيد فرض حجر صحّي فيها اعتبارًا من 26 كانون الأوّل/ديسمبر، استقالته الخميس إثر قضائه عطلة مثيرة للجدل في الخارج بظلّ جائحة كوفيد-19، حسب ما جاء في بيان.وقال رئيس وزراء المقاطعة دوغ فورد في البيان الذي حصلت […]

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