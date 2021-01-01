لندن تعيد تشغيل مستشفى ميداني للتعامل مع تدفق مرضى كوفيد-19

2021/01/01 | 05:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن, 31-12-2020 (أ ف ب) – أعلنت الخميس هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي ترزح تحت ضغط مع تدفق المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات، إعادة فتح مستشفى لندن الميداني الضخم الذي أنشئ في أوائل نيسان/أبريل خلال الموجة الأولى من تفشي الوباء.وسجلت المملكة المتحدة حيث رصد نوع جديد أكثر عدوى من السلالة الاولى لفيروس كورونا […]

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