بالفيديو .. نجاح خطة تأمين بغداد خلال احتفالات رأس السنة باشراف مباشر من الكاظمي

2021/01/01 | 06:01 - المصدر: قناة التغيير

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نجاح الخطة الأمنية لتأمين بغداد خلال إحتفالات رأس السنة بعد اشراف الكاظمي عليهاالكاظمي..



أول قائد عام للقوات المسلحة يشرف بنفسه على تأمين احتفالات رأس السنة

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