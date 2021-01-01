رِوَّايات العبودية: التخييِّل التارِّيخي والسَّرد - أحمد ضحية

2021/01/01 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_ضحية رِوَّايات العبودِّية: التخيِّيل التارِّيخي والسَّردنماذِّج علىٰ-;- خلفيةِ رِوَّاية زرّايب العبيد [¹] لنجوّى بن شتوَّانأحمد ضحيةرِّوَّايات العبيد الحدِّيثة ثمرَّة الرَّبيع العرَّبي:المتابع للمشهّد الرِوَّائي العرَّبي، لا شك أنه لاحظ ثمرّات ما أحدثه من خلخلة على مستوى السّرد، إذ استعاد فيه رِوَّايات العبيد، كمصدّرِ إلهام ٍ لتغيِّيرِ الوضع الوجودي المزرِّي، الذِّي ظلَّت ......





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