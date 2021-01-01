الثقافة عند سلامة موسى - حيدر جواد السهلاني

2021/01/01 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حيدر_جواد_السهلاني مفهوم الثقافة عند سلامة موسى" لكي نعيش في سلامة الضمير والجسم والذهن، يجب أن نكون مثقفين، ننشد الثقافة العالمية، لإيجاد حضارة عالمية.



سلامة موسى، كيف نربي أنفسنا، ص49"إن مفهوم الثقافة من المفاهيم التي تعددت الآراء حولها، وحول تعريفها منهم من يرى أن المثقف هو الذي يلم بجميع العلوم ومنهم من يرى المثقف هو الذي يلم بجزء أو شيء بسيط من جميع العلوم، ومنهم من يرى بأن المثقف هو المتخصص في عمله، وم ......





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