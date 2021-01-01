حشود تملأ شوارع ووهان الصينية احتفالا بالعام الجديد

2021/01/01 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت حشود كبيرة إلى الشوارع في منتصف الليلة الماضية بمدينة ووهان في وسط الصين احتفالا بليلة رأس السنة، بعد عام شهد جائحة مميتة أودت بحياة آلاف بالمدينة وأجبرتها على الإغلاق من نهاية يناير حتى أوائل أبريل.

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