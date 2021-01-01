العراق... ارتفاع سعر الدولار

2021/01/01 | 08:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اسواق المال في العراق ارتفاع سعر صرف الدولار، مساء الخميس، الى اكثر من 1450 دينار....

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