إصابة 3 أشخاص في حادثة طعن وسط لندن

2021/01/01

اصيب ثلاثة أشخاص بجروح، إثر حادثة طعن وقعت وسط العاصمة البريطانية لندن، بعد دقائق من حلول العام الجديد.

واستجابت خدمة الإسعاف في لندن لتقارير واردة بوقوع الحادث في الساعة 00.34 بعد منتصف الليل، حيث تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى، حسبما ذكر متحدث باسم خدمة الإسعاف.

واحتشدت الشرطة ورجال الإطفاء وطواقم الإسعاف في موقع الحادث، وأعلنت شرطة وستمنستر منح أفرادها صلاحيات إضافية للتوقيف والتفتيش، في جميع أنحاء شمال وستمنستر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال امرأة يشتبه بصلتها بالحادث.



#WestminsterBREAKING: Two men and a woman have been rushed to hospital following serious violence in central-London.Two men suffered multiple stab wounds on Edgware Road, W2, while a woman sustained a head injury.1/2 pic.twitter.com/6GTU7XYWqf

— London 999 Feed (@999London) January 1, 2021

