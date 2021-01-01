بسبب إعلان ديربان وعقوبات إيران.. واشنطن ترفض التصويت على ميزانية الأمم المتحدة

2021/01/01 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ضربتها الأخيرة للأمم المتحدة من خلال التصويت ضد ميزانيّتها وذلك بسبب خلافات حول إسرائيل وإيران، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد تسليم السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

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