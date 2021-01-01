صدمة كبيرة لوفيات كورونا في أمريكا مع بداية العام الجديد

2021/01/01 | 08:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس، بتسجيلها 3764 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال يوم.

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