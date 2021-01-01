2021/01/01 | 08:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}اكد المدرب راضي شنيشل، أن عدة عوامل تسببت في تراجع مستوى الفرق الجماهيرية في الموسم الحالي، وابتعادها عن الصدارة بعد مرور 11 جولة من الدوري الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنيشل يوضح أسباب تراجع الأندية الجماهيرية في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شنيشل يوضح أسباب تراجع الأندية الجماهيرية في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).