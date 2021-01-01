إدراج لقاحي فايزر وبيونتك ضمن قائمة الاستخدام الطارئ عالميا

2021/01/01 | 08:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أدرجت منظمة الصحة العالمية، لقاح شركتي فايزر وبيونتك المضاد لفيروس كورونا ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ.وقالت المنظمة، إن الخطوة تفتح الباب أمام الدول للتعجيل بالموافقة على استيراد اللقاح وتحصين مواطنيها ضد الوباء، بحسب رويترز.وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة مدير عام المنظمة “إنها خطوة إيجابية للغاية لضمان القدرة على الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 على […]

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