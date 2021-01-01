إخلاء مطار شمال شرق نيوزيلندا بعد تهديد بوجود قنبلة

2021/01/01 | 08:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واع

أعلنت السلطات في مدينة غيسبورن، شمال شرق نيوزيلندا، إخلاء مطار المدينة، بعد تهديد بوجود قنبلة.

وكتبت صفحة "مطار غيسبورن"، على فيسبوك، اليوم الجمعة أن "تهديد بوجود قنبلة أدى إلى إغلاق المطار وتم إخلاء المحطة بعد الساعة 11 صباحًا (بالتوقيت المحلي)".

وأضاف المنشور أنه "تم تحويل الرحلات الجوية في منتصف الطريق ولا يُسمح لأي شخص بالعودة إلى المبنى أو في موقف السيارات للحصول على سياراتهم".

المصدر: سبوتنيك

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