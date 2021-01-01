توضيح من الشرطة بعد معلومات عن مخطط لنسف ميناء أم قصر بباخرة مفخخة على طريقة بيروت

2021/01/01 | 08:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، ما تداولته وسائل إعلام حول إحباط مخطط لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة.

وقالت شرطة البصرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا عن إحباط مخطط لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت"، موضحة أن "هذا المنشور هو منشور فيسبوك مزور وعار عن الصحة".

وبينت أن "على الجميع أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري".

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