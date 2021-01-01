احباط محاولة استهداف محطة كهرباء في ميسان

2021/01/01 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …أحبطت قوات الشرطة في ميسان محاولة استهداف محطة كهرباء الكحلاء بعد ان القت القبض على مجموعة اشخاص كانوا يرمون التعرض لتلك المحطة.وقال اعلام قيادة شرطة ميسان في بيان تلقته /المعلومة/، ان “القوات الامنية وبعد نصب كمين محكم تمكنت من القاء القبض على تلك مجموعة”.وكانت محطة كهرباء الكحلاء الغازية بمحافظة ميسان قد تعرضت في 27 كانون الأول 2020 إلى اعتداء مسلح بقاذفة لكنه لم يخلف أي أضرار تذكر.انتهى/25

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