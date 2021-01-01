صحيفة: كوريا الشمالية تعلن رغبتها بإقامة

2021/01/01 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن كوريا الشمالية أبدت رغبتها في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وذلك في اجتماع مع مشرع أوروبي عقد في ديسمبر الماضي.

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