شرطة البصرة تنفي إحباط مخطط لـ”نسف” ميناء أم قصر

2021/01/01 | 09:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت قيادة شرطة البصرة، الجمعة (1 كانون الثاني 2020)، الأنباء التي تحدثت عن إحباط مخطط لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة.وقالت شرطة البصرة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن “بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا عن إحباط مخطط لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت”، موضحة أن “هذا المنشور هو منشور فيسبوك مزور وعار عن الصحة”.وأضافت، أن “على الجميع أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري”.

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