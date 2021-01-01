رسمياً.. الاتحاد الاوروبي بلا بريطانيا لأول مرة منذ 50 سنة

2021/01/01 | 09:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} غادرت بريطانيا السوق الداخلي والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، لتضع اللمسات الأخيرة على اتفاق خروجها من الاتحاد.

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