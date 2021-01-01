كردستان: لا ذريعة لبغداد لتحجم عن إرسال ميزانية الإقليم

2021/01/01 | 09:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل، ان حكومته لم تدع اية ذريعة للحكومة الاتحادية لكي تحجم عن ارسال ميزانية الاقليم وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عادل في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه” بمناسبة حلول العام الجديد 2021 يقدم تهانيه لجميع المواطنين وعوائل الشهداء، معربا عن امله ان يحل السلام والهدوء في العام الجديد لبلدنا وان تنتهي جميع الازمات”.

واضاف عادل ان “حكومة اقليم وردستان تسخر جميع مساعيها لحل الازمات وتطوير عملية الاصلاح وخدمة المواطنين في جميع مناحي الحياة”.

واشار الى ان “حكومته لم تدع لبغداد اية ذريعة لكي لا ترسل حصة الاقليم من الموازنة وتثبيتها في قانون الموازنة الاتحادية”.انتهى/25

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