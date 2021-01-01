لحظة بلحظة .. مراسم إحياء الذكرى الأولى لإستشهاد قادة النصر في طهران

2021/01/01 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت صباح اليوم الجمعة في طهران مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين الفريق الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس ورفاقهما....

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