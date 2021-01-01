وزير النفط: العراق حقق تقدماً في مجال انتاج الغاز هو الأول منذ 1979!

2021/01/01 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، أمس الخميس، انجاز مشاريع متقدمة في قطاع الغاز هي الاولى من نوعها منذ العام 1979.

وقال عبدالجبار خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في عام 2020، تابعها "ناس"، أن "دعم رئيس مجلس الوزراء مصظفى الكاظمي، وإسناد وزير المالية، وتفهم وزير التخطيط أدى الى وضع حركة قوية في قضية الغاز خلال الـ 6 أشهر السابقة"، مؤكدا أنه "تم انطلاق معمل رقم 1 ومعمل رقم 2 في البصرة ضمن مشاريع غاز أرطاوي بطاقة 400 مليون متر مكعب قياسي وهو أول طاقة إضافية في معامل التكرير منذ العام 1979".

وأضاف "نأمل في الربع الاول من العام 2021 أن نوقع اتفاقية حول مشروع النبراس الكبير للبتروكيميائيات".

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن هدف حكومته هو خدمة المواطنين، داعياً أعضاء الحكومة إلى العمل بشكل أكبر للنجاح في تجاوز الأزمات.

وقال الكاظمي في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في عام 2020، إن "سنة 2020 كانت صعبة على العراقيين والإنسانية بسبب الجائحة والوضع الاقتصادي".

وأضاف، "أتمنى أن نبدأ التعاون ونتفاءل ونعمل أكثر مع إعادة تقييم الكادر الوسطي ليكون عوناً للحكومة ونتعلم من أخطاء الماضي ونسامح أنفسنا والجميع".

وحول التحديات الأمنية، قال الكاظمي "لقد اتخذت القرار وانتهى.



التجاوزات على الدولة تحت أي عنوان غير مقبولة، ولكن دون تهور وإنما بالحكمة والصبر والحسم".

وأكد الكاظمي، أن "هدف حكومته هو خدمة العراقيين"، مشيراً إلى أن "فرص النجاح كبيرة على الرغم من صعوبة الأزمات".

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