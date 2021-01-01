شرطة البصرة توضح بشأن محاولة نسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة

2021/01/01 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت قيادة شرطة البصرة، الجمعة، الانباء التي تتحدث عن احباط محاولة لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة.

وقالت القيادة في بيان لها، اليوم (1 كانون الثاني 2021) ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا عن إحباط مخطط لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت"، موضحة أن "هذا المنشور هو منشور فيسبوك مزور وعار عن الصحة".

وأضافت، أن "على الجميع أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري".

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده بان القوات الامنية احبطت محاولة لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار ما حدث في ميناء بيروت.

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