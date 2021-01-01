تفكيك خلية نائمة مرتبطة بداعش في ديالى

2021/01/01 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الجمعة، عن تفكيك خلية نائمة مرتبطة بداعش شمال شرق ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جهد استخباري مشترك للحشد الشعبي والاستخبارات نجح في تفكيك واعتقال خلية نائمة مرتبطة بداعش في القاطع الشمالي الشرقي لمحافظة ديالى”.واضاف التميمي،ان” افراد الخلية 3 جميعهم صادرة بحقهم مذكرات قبض بتهمة الارهاب مؤكدا بان اعتقالهم ضربة اخرى لتنظيم داعش خاصة مع تفكيك واعتقال افراد 7 شبكات خلال الاشهر 6 الماضية بعضهم كان يتهيا لتنفيذ عمليات ارهابية في بعض مدن ديالى”.وتنشر عدة الوية للحشد الشعبي في ديال ابرزها 24-110-23 وهي تمسك مناطق واسعة من المحافظة”.انته 25 ف

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