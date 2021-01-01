وزير النفط: العراق حقق تقدماً في مجال انتاج الغاز هو الأول منذ 1979

2021/01/01 | 09:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، انجاز مشاريع متقدمة في قطاع الغاز هي الاولى من نوعها منذ العام 1979.وقال عبدالجبار خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في عام 2020، أن “دعم رئيس مجلس الوزراء مصظفى الكاظمي، وإسناد وزير المالية، وتفهم وزير التخطيط أدى الى وضع حركة قوية في قضية الغاز خلال الـ 6 أشهر السابقة”، مؤكدا أنه “تم انطلاق معمل رقم 1 ومعمل رقم 2 في البصرة ضمن مشاريع غاز أرطاوي بطاقة 400 مليون متر مكعب قياسي وهو أول طاقة إضافية في معامل التكرير منذ العام 1979”.وأضاف “نأمل في الربع الاول من العام 2021 أن نوقع اتفاقية حول […]

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