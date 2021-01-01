فيروس كورونا بين الإشاعات والحقائق

2021/01/01 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية وباء كورونا في بدايات عام 2020 اختلفت ردود أفعال الكثيرين فاتجه البعض للتهويل بصورة مبالغ فيها من المرض واتجه آخرون إلى محاولة للتقليل من حجم المشكلة.

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