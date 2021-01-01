شرطة البصرة توضح بشأن وجود مخطط لنسف ميناء أم قصر أشبه بتفجير مرفأ بيروت

2021/01/01 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أصدرت مديرية شرطة البصرة، الجمعة (1 كانون الثاني 2020)، بياناً نفت فيه أنباء تحدثت هن إحباط مخطط لنسف ميناء أم قصر بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيانها الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مزيفاً عن احباط مخطط لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت".

وأضافت: "ننوه ونوضح أن هذا المنشور هو منشور فيسبوك مزور وعار عن الصحة"، داعية "إلى أخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري".

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