الرافدين يفوز بجائزة عربية كأفضل مصرف في تطبيق النظام الإداري الشامل

2021/01/01 | 09:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حاز مصرف الرافدين، على جائزة التميز والإنجاز المصرفي للعام 2020 من إتحاد المصارف العربية كأفضل مصرف في تطبيق النظام الإداري الشامل.

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