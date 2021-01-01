2021/01/01 | 09:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنطلق اليوم الجمعة الجولة الثانية عشرة لدوري الكرة الممتاز بخمس مباريات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. خمس مباريات بإنطلاق الجولة 12 من الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. خمس مباريات بإنطلاق الجولة 12 من الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).