التعليم تعلن اعتراضات الطلبة المتعلقة بالقبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020

2021/01/01 | 09:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، نتائج قبول الطلبة عبر قناة الاعتراضات ضمن متعلقات القبول المركزي للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، إن "النتائج تضمنت قبول 4277 طالبا ممن لم يقدموا الى استمارة القبول مسبقا وكذلك الذين لم يظهر لهم قبول فيما تضمنت نتائج القبول 1508 طالبا ممن كانت معدلاتهم أكثر من 75% وظهر قبولهم في المعاهد".

وأضاف أن "الاطلاع على نتائج القبول متاح أمام الطلبة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابع".

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