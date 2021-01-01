الفتلاوي: لن نصوت على موازنة لاتتضمن عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

2021/01/01 | 09:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان البرلمان لن يصوت على موازنة لاتتضمن عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة، لافتا الى ان البرلمان اتفق على عودة هذه الشريحة والزام الحكومة بإيجاد التخصيصات المالية لابناء الحشد من المفسوخة عقودهم.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الجميع اتفق على عودة المفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي الى الخدمة وإيجاد التخصيصات المالية لهذه الشريحة المضحية”.وأضاف ان “نواب البرلمان اتفقوا على تضمين الموازنة لتخصيصات المفسوخة عقودهم بالحشد الشعبي، وكذلك شددنا على عدم التصويت على الموازنة في حال عدم تضمنها تخصيصات هذه الشريحة”.وبين ان “رجال الحشد وبعد ماقدموه من شجاعة في انهاء وجود الإرهاب وتحقيق النصر عليه، لابد من الإيفاء له بإعادة المفسوخة عقودهم من ابناءه والزام الحكومة بتطبيق قرار العودة”.



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