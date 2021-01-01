المنافذ الحدودية تعلن إجمالي الإيرادات في 2020

2021/01/01 | 10:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، الإيرادات الجمركية والضريبية والأمانات للعام 2020، مشيرةً إلى ارتفاعها بفارق زيادة بلغ أكثر من 72 مليار دينار، مقارنة بعام 2019.وقالت الهيئة في بيان، إن “الإيرادات المتحققة من الرسوم الجمركية والضريبية والأمانات نتيجة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية ولعام 2020، بلغت (1،195،266،395،323) تريليون دينار عراقي، فيما بلغت الايرادات ذاتها ولعام 2019 (1،122،970،568،610) تريليون دينار عراقي، إذ ارتفعت نسبة الإيرادات في 2020 عن 2019 بفارق زيادة بلغت(72،295،826،713) مليار دينار عراقي”.وأشارت إلى أن “ما تحقق من إنجاز جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلت من ملاكات هيئة المنافذ الحدودية وتعاون كافة الدوائر العاملة وسعيها لتحقيق […]

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