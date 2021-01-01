رد فعل كافاني بعد إيقافه بسبب العنصرية

2021/01/01 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إدينسون كافاني، رد فعله بعد إعلان إيقافه لمدة 3 مباريات، على خلفية إدانته بالعنصرية.

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة الإيقاف على كافاني لمدة 3 مباريات، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، وألزمه كذلك للخضوع إلى إعادة تأهيل بعد خرقه المادة الثالثة من قوانين الاتحاد الإنجليزي.

وتأتي العقوبة على خلفية منشور لكافاني عبر حسابه على إنستغرام، بعد فوز مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون 3-2، اعتبره الاتحاد الإنجليزي شكلاً من أشكال العنصرية.

وقال كافاني في رسالته التي نقلها موقع جول العالمي: “أقبل العقوبة التأديبية مع العلم أنني غريب عن عادات اللغة الإنجليزية، لكنني لا أشاطر وجهة نظري”.

وأضاف: “أعتذر إذا أساءت لشخص ما بتعبير عن المودة تجاه صديق، لا شيء آخر في نيتي”.

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