الدفاع المدني يخمد حريقاً أندلع في مرآب للسيارات وعربات الباعة المتجولين وسط بغداد

2021/01/01 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة (01 كانون الثاني 2021)، إخماد حريق اندلع في وقت متأخر من يوم أمس، في مرآب لوقوف ومبيت السيارات بمنطقة باب الشرقي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزنا في بغداد الرصافة، وبأمرة العميد قاسم جاسم مدير خفر الرصافة، تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع ليلة أمس في كراج لوقوف ومبيت عربات الباعة المتجولين، وأيضاً مواد احتياطية للأجهزة الإلكترونية في منطقة الباب الشرقي".وأضاف البيان، أن إخماد الحريق تم "بهمة عالية وبوقت قياسي، ومنع توسع النيران وانتشارها الى الكراجات والمخازن المجاورة وبدون اي أضرار بشرية".

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