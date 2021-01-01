بيان من المنافذ الحدودية بخصوص الإيرادات والمبالغ المستحصلة خلال 2020

2021/01/01 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة (01 كانون الثاني 2021)، إجمالي الإيرادات المتحققة من الرسوم الجمركية والضريبية والأمانات من خلال التبادل التجاري لعام 2020.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الإيرادات المتحققة من الرسوم الجمركية والضريبية والامانات نتيجة التبادل التجاري في المنافذ الحدودية ولعام 2020، بلغت (1،195،266،395،323) تريليون دينار عراقي، فيما بلغت الايرادات ذاتها ولعام 2019 (1،122،970،568،610) تريليون دينار عراقي.

وأشار بيان الهيأة إلى أن "نسبة الإيرادات ارتفعت في 2020 عن 2019، وبفارق زيادة بلغت (72،295،826،713) مليار دينار عراقي".

وأضافت الهيأة، أن "ما تحقق من إنجاز جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلت من ملاكات هيأة المنافذ الحدودية وتعاون كافة الدوائر العاملة وسعيها لتحقيق أهدافها في تعظيم الإيرادات الحكومية"، مؤكدةً "مضيها في عهدها وتتبني رفع شعارها بأن يكون عام 2021 عام التحدي والنجاح".

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